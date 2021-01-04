Fransa’da bir haftada yalnızca 516 kişi Koronavirüs aşısı oldu

Fransa'da Koronavirüs'e karşı aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle bir haftada yalnızca 516 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.

Fransa’da Koronavirüs'e karşı aşılama sürecinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yavaş ilerlediği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede 1 haftada yalnızca 516 kişiye aşı yapılırken, Almanya'da aynı zaman diliminde toplam 238 bin kişi aşı oldu.

Fransa’nın aşılama stratejisini 3 etapta gerçekleştireceği ve ilk etapta aşının huzurevlerinde yaşayan kişilere yapılacağı belirtilmişti. Fransa Başbakanı Jean Castex, Ocak ayında 1 milyon kişinin aşı vurulmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Hükümet huzurevinde yaşayanların aşı vurulmadan önce randevu alıp yazılı izin istemesinin süreci yavaşlattığını ve birçok kişinin de aşı vurulmak istemediğini belirtti. Ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediği gözlemlenince hedefler değiştirildi.

Hükümet aşılama stratejisini hızlandırma kararı alarak bugünden itibaren 50 yaş üstü sağlık çalışanlarının aşılanacağını duyurdu. Hızlandırma planı kapsamında Şubat ayından itibaren, şehirlerde aşılama merkezleri kurulacak. Merkezlerde 75 yaş üstü ve daha sonra 65 yaş üstü kişilere aşı yapılması hedefleniyor.

"Devlet skandalı"

Grand Est bölgesi başkanı Jean Rottner, Fransa'da Koronavirüs'e karşı aşılamanın gecikmesini, "Devlet skandalı" olarak nitelendirdi. Acil doktoru Patrick Pelloux da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere kıyasla gerçekten aptal görünüyoruz" ifadesini kullandı. (İHA)