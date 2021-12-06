Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, ilk mitinginde saldırıya uğradı

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Fransa'da aşısı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, adaylığını açıkladıktan sonra düzenlediği halka açık ilk kampanya etkinliğinde saldırıya uğradı.

Sosyal medyada dolaşan videolarda Paris yakınlarında düzenlenen mitingde kalabalıktan bir kişinin Zemmour'a doğru aniden hamle yaptığı ve kollarıyla aşırı sağcı siyasetçinin kafasını kıstırdığı görülüyor.

Sığınmacı ve İslam karşıtı görüşleriyle öne çıkan siyasetçinin hafif yaralar aldığı belirtildi.

Mitinge katılan ırkçılık karşıtı göstericiler ile Zemmour destekçileri arasında da kavga çıktığı belirtildi.

Eski televizyon yorumcusu geçen salı günü 2022 Nisan'da yapılacak seçimlere katılıp, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan etmeye çalışacağını ifade etmişti.

Mevcut anketlerde Macron hala birinci sırayı korusa da Zemmour, aşırı sağın oylarını Marine Le Pen'den almakta zorlanıyor. Birçok kişi, Zemmour'un ilk turda eleneceği yorumlarında bulunmaya başladı.