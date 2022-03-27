Fransa'da aşırı sağcı aday Le Pen: Bu seçimi kaybedersem bir daha aday olmayacağım

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Fransa’da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, seçimi kaybederse bir daha aday olmayacağını söyledi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine günler kaldı. Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, bu seçimde kaybederse bir daha aday olmayacağını söyledi.

Le Pen, “Teorik olarak bir daha aday olmayacağım ancak yıllardır yaptığımı yapmaya devam edeceğim: Fransızları savunmak” dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan’da gerçekleşecek. Anketler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Pen’in 24 Nisan’daki ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Le Pen, 2017 yılında da aday olmuş, Macron’la ikinci tura kalmıştı.