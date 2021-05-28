Fransa'da aşırı sağa platform sağlayan televizyon kanalı reyting rekorları kırıyor

Fransa'da genellikle suç, güvenlik, göç üzerine tartışma programlarının yapıldığı, eleştirmenlerin ABD'deki Fox News kanalına benzettiği CNews isimli televizyon kanalı, bu ay izlenme rekoru kırdı. Fransa'da gelecek yıl gerçekleşecek seçim öncesi ulusal kimlik, kanun ve düzen konularına odaklanan kanalın reytingindeki artış, "Aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in öne çıkacağına ilişkin öngörüleri destekliyor" şeklinde yorumlandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, "Fransa'nın Fox News'u" olarak nitelendirilen kanal CNews, geçen son iki yılda izleyicilerinin sayısını ikiye katladı. Sağ kanattan yorumcuların sık sık yer aldığı tartışma programlarıyla popüler kanal, Fransa'da göç, kanun, düzen, terör, güvenlik konularına odaklanıyor.

Kanalın en popüler ismi, tartışma programı Face à L’Info'da çıkan Eric Zemmour, 2010 yılında "Uyuşturucu satıcılarının çoğu siyah ya da Arap" dediği, 2019'da da Fransa'daki Müslümanları "sömürgecilere" benzettiği için yargılanmıştı. Bu yılın mart ayında Fransa'nın medya düzenleme kurumu, CNews'a Zemmour'un çocuk göçmenler ve sığınma sistemiyle ilgili nefret söylemine giren açıklamaları nedeniyle 200 bin Euro ceza vermişti.

Öte yandan Zemmour'un ve CNews'un Fransa'daki popülaritesi artmaya devam ediyor. Bu ay, günlük reyting oranları, CNews'un rakibi haber kanalı BFMTV'nin önüne geçtiğini gösterdi.

Bazı eleştirmenler CNews'un Fransa'daki siyasetin odağını suç, güvensizlik gibi alanlara çekerek 2022 seçiminin gündemini şekillendirdiği, bazıları ise varolan gündemi yansıttığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Fransa'da ifop anket şirketinin yaptığı son araştırma, güvenlik ve terörle mücadeleni Fransa'daki seçmenler için gelecek yıl gerçekleşecek seçimde işsizlikten daha öne çıkan bir konu olduğunu göstermişti.

Ülkedeki anketler, 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı lider Marine Le Pen'le ikinci tura kalacağına işaret ediyor.

The Guardian'a açıklama yapan CNews yöneticisi Serge Nedjar, kanalın ABD'deki Fox News ile bir alakası olmadığını söyledi ve ekledi: "Biz bir partiye, siyasetçiye bağlı değiliz. Biz bundan daha ilerideyiz"