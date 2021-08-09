Fransa'da aşı sertifikasının kapsamı protestolara rağmen genişletildi; kafe, restoran ve hastanelere girerken de gösterilecek

Fransa'da dört haftadır süren protestolara rağmen, Koronavirüs aşısı sertifikasının restoran, cafe, alışveriş merkezi, uzun tren yolculukları gibi alanlara genişletildiği uygulama başladı.

Fransa'da bu haftadan itibaren kalabalık etkinlikler, müze, sinema, tiyatronun yanı sıra kafe, restoran gibi mekânlara girerken de iki doz aşı olunduğunu gösteren Covid-19 sağlık sertifikasının gösterilmesi gerekecek. Aşı olmayanlar ücretli bir şekilde yapılan PCR testi sonucunu göstermek zorunda kalacak.

Fransa'da aşı sertifikası ve çeşitli meslek gruplarına aşı zorunluluğu Anayasa Konseyi'nden onay almıştı.

Öte yandan yeni Koronavirüs kısıtlamalarına tepki gösterenler de çok oldu. Resmi verilere göre dört haftadır gerçekleşen protestoların son hafta sonuna 237 bin kişi katıldı. Protestocular yeni düzenlemenin sivil hakları ihlal ettiğini savundu.

Protestolara yanıt veren hükûmet, aşı sertifikasının gelecekte Koronavirüs nedeniyle başka kısıtlamaların gelmemesi için gerekli olduğunu belirtti.