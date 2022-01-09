Fransa'da aşı sertifikasına karşı on binlerce insan sokağa çıktı

Fransa'da Koronavirüs aşısı yaptırmayanların kamusal hayattan uzaklaştırılacağı aşı sertifikası planına karşı on binlerce sokağa çıktı. Yetkililer, 105 bin kişinin protestolara katıldığını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Fransa'da görüşülen yasa tasarısı sağlık sertifikasını aşı sertifikasına çevirmeyi hedefliyor. Bu durumda Covid aşısı olmayanlar çok sayıda alana giremeyecek.

Başkent Paris'te insanlar sokağa çıkarak aşı sertifikasına karşı olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, protestolarda 34 kişinin gözaltına alındığını, bazı yerlerde çatışmaların çıkmasıyla 10 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Fransa'da aşılı nüfus, toplumun yüzde 90'ınından fazlasını oluşturuyor.