Fransa'da aşı sertifikası teklifi Ulusal Meclis'te kabul edildi

Fransa’da Ulusal Meclis, sosyal yaşamın hemen her alanında aşıyı zorunlu kılacak tartışmalı aşı sertifikası teklifini kabul etti.

Euronews’da yer alan habere göre, Fransa’da Covid-19 sağlık sertifikasını aşı sertifikasına çevirecek teklif, 214’e 93 oyla kabul edildi.

Tasarı, gelecek hafta Senato’da görüşülecek. Kabul edilirse, ocak sonunda yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Aşı sertifikası durumunda 12 yaş üzerindeki herkesin sosyal alanlara, restoranlara, barlara, bölgeler arası toplu taşımaya erişmek için aşı durumunu göstermesi gerekecek. Negatif PCR testi yeterli olmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamalarda “Aşı olmayanları gerçekten rahatsız etmek istiyorum, bunu yapmaya da devam edeceğiz” ifadeleri oldukça ses getirmişti. Macron “Benim özgürlüğüm diğerlerine tehdit oluşturduğunda sorumsuz olurum. Sorumsuz bir kişi artık vatandaş değildir” demişti.