Fransa'da aşı kartı uygulamasına karşı protestolar düzenlendi

Fransa’nın başkenti Paris’te aşı karşıtları ve Sarı Yelekler, ülkede 24 Ocak’ta başlayacak olan aşı kartı uygulamasını ve Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Fransa'da aşı karşıtlarının gösterileri devam ediyor. Başkent Paris'te yüzlerce aşı karşıtı ile Sarı Yelekler, ülkede 24 Ocak'tan itibaren uygulanacak olan aşı kartını ve kısıtlamaları protesto etti. Göstericiler, Paris’teki tarihi kilise Sacré Coeur yakınındaki Anvers Metrosu meydanında toplanarak, Nation Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya talep ederken, ellerinde “Faşist Macron’un polisleri bizi rahat bırakın”, “Özgürlüğümüzü yaşamak istiyoruz”, “Özgürlüğümüzü korumak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar.

Fransa'da, Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak'tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Böylece bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.