Fransa'da aktivist grup bir domuz mezbahasındaki işkenceyi kaydetti; hayvanlar tek ayağından asıldı, elektroşok uygulandı

Fransa'da hayvan hakları grubu L214, bir mezbahaya yerleştirdikleri gizli kamerayla hayvanlara uygulanan işkencenin görüntülerine ulaştı. Hayvanların tek ayaklarından asıldıkları, elektroşok ile yapılan işkence ve diğer hayvanların önünde kesildikleri görüldü.

Fransa'da mezbaha gibi alanlarda hayvanların içinde bulundukları kötü koşulları, gördükleri işkenceyi sık sık gündeme getiren grup L214, Finistère kentinin Briec komününde bir mezbahanın durumunu paylaştı.

Domuz mezbahanesinde çekilen görüntüler, hayvanların tek ayaklarından asıldıkları, elektroşok ile yapılan işkence ve diğer hayvanların önünde kesildiklerini gösterdi.

L214 tarafından yapılan açıklamada "Elektroşok yöntemi düzenlemeye uygun gerçekleştirilseydi hayvanlar bilinçsizken aniden yapılırdı. Burada, elektroşokun uzun saniyeler boyunca hayvanları felç eterek, diğer hayvanların gözü önünde öldürüldüğü görülüyor" ifadeleri yer aldı.

L214, söz konusu mezbahanın 2016 yılında veteriner servislerinin denetiminden geçtiğinin de altını çizdi. Grup, mezbahanın acilen kapatılmasını ve denetimlerin düzgün bir şekilde uygulanmasını talep etti.

Fransa'da 2018 yılında başkent Paris’in Lacs bölgesinde bulunan mezbahada çekilen görüntüler üzerine “organik hayvancılık” sertifikasına da sahip olan Boischaut Mezbahası’nın çalışma iznini durdurulmuştu.