Fransa'da adaylar seçim öncesinde son kez seçmeni ikna etmeye çalıştı; Macron, Le Pen'le arasındaki farkı açtı

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Fransa'da Cumhurbaşkanlığı için pazar günü yarışacak olan Emmanuel Macron ve Marine Le Pen, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı yürürlüğe giren medya yasağından önce son kez karşılıklı açıklamalarda bulundu.

Anketler, Macron'un Le Pen'in önünde liderliğinin stabilleştiğini ve büyük bir sürpriz olmadığı sürece pazar günü yapılacak 2. tur seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı olarak ikinci dönemini kazanacağını gösteriyor.

Aşırı sağcı aday Le Pen ise anketlerin yanıltıcı olabileceğini öne sürdü. Aşırı sağın kalelerinden Étaples'deki konuşmasında, "Anketler seçim sonucunu belirlemez" diyen Le Pen, Macron'u "kendini beğenmişlikle" suçladı.

"İnsanlara önerdiklerini okuyup kendi fikirlerini oluşturmaları çağrısı yapıyorum" diyen Le Pen, "Macron milyonlarca Fransız seçmene aşırı sağcı diyor; bunu bir hakaret olarak kullanıyor. Ben hiçbir seçmene düşmanlık göstermedim" ifadelerini kullandı.

Le Pen, Macron'ın emeklilik yaşını 65'e çıkarma planını da 'müebbet hapis cezasına' benzetti.

Macron da Le Pen'i Fransa'yı bölmeye çalışmak ve Müslümanları kötü göstermeye çalışmakla suçladı. Le Pen'in kamu alanlarında başörtüsü yasağı planına dikkat çeken Macron, "Aşırı sağ, korkudan ve nefret yaratmaktan beslenir" dedi.

Çarşamba günü iki adayı karşı karşıya getiren canlı yayın tartışmasının ardından perşembe ve cuma günlerinde yapılan anketlerde Macron'un yüzde 55.5 ile yüzde 57.5 arasında oy aldığı; Le Pen'in ise yüzde 42.5 ile yüzde 44.5 arasında kaldığı görülüyor. İki aday 2017 seçimlerinde ikinci turda karşı karşıya geldiğinde Macron yüzde 66, Le Pen yüzde 34 oy almıştı.

Seçimlere katılımın ise yüzde 72 ile yüzde 74 arasında kalması bekleniyor. Bu, 1969 seçimlerinden bu yana ikinci tura en az katılım olacak.

Gece yarısı itibariyle pazar gecesi sandıklar kapanana kadar adayların söyleşi vermesi, miting yapması ve kampanya kitapçıkları dağıtması yasaklandı.