Fransa'da 4 çocuğa tecavüzden yargılanan eski cerraha 15 yıl hapis cezası

Fransa'da 30 yıllık kariyerinde 300'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen cerrah Joel Le Scouarnec'e (70), çıkarıldığı mahkemede 4 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi.

Fransa'da görülen dava, ülkede tartışmalara neden oldu. Emekli cerrah Joel Le Scouarnec'ın, 30 yıllık kariyerinde 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilliyordu. Le Scouarnec, 4 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası aldı.

Soruşturma kapsamında savcılar, cerrahın çocuklarla ilgili cinsel istismar sahnelerini detaylandırdığı günlükler buldu. Ancak Le Scouarnec bunların 'bir fantezi unsuru' olduğunu iddia etti.

Suçlamaları kabul etti

Bu hafta Fransa'nın Saintes kentinde görülen davada, cinsel istismar suçlarını kabul eden Le Scouarnec, hapis cezası aldı. Le Scouarnec'in 2017 yılında cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan birinin avukatı Francesca Satta, "Tatmin olduk. Bu adil bir ceza" ifadelerini kullandı.

Le Scouarnec'in kararın açıklanmasının ardından, "Bağışlanma veya merhamet istemiyorum, sadece yeniden daha iyi bir insan olma hakkı istiyorum" dediği aktarıldı.