Fransa'da 2,5 ay sonra günlük Koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti

Fransa'da 2,5 ay sonra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen günlük vaka sayısı 3 bini geçerken, Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 30 bin 409'a yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi. Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.

Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti. Fransa’da en son 28 Mayıs’ta 3 bin 325 vaka rapor edilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.