Fransa'da 13 gün arayla yaşanan terör saldırıları arasında bağlantı tespit edildi: Paris saldırganının resimleri telefonunda çıktı

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın telefonunda olaydan 13 gün önce başkent Paris'te bir öğretmenin başını keserek öldüren saldırganın fotoğrafları bulundu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Nice'te bir kilise yakınında 3 kişiyi öldüren ve olay yerinde vurulan 21 yaşındaki saldırgan Brahim al-Aouissaoui'nin telefonunda Paris'te bir öğretmenin başını keserek öldüren saldırganın fotoğrafları çıktı. İki saldırının bağlantılı olabileceğine dair görüşler netleşmeye başladı.

Fransa'nın terörle mücadele savcıları saldırgan Aouissaoui'nin telefonunda aynı zamanda IŞİD bağlantılı görseller de tespit edildiğini açıkladı.

Savcılar, telefondaki fotoğraflardan önce iki olay arasında yalnızca yöntem üzerinde bir bağ olduğunu tespit etmişti. iki olayda da saldırganlar büyük bir bıçakla kurbanların başını kesmişti.

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükûmet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artılacağını söylemişti.

Saldırıdan 13 gün sonra Nice kentinde bir kilise yakınında bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda biri başı kesilerek olmak üzere, 3 kişi hayatını kaybetmişti.