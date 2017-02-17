"Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CIA casusluk yaptı" iddiası

2012 yılında Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili CIA'ye casusluk faaliyeti suçlaması yapıldı.

Liberation gazetesinin Mediapart ve WikiLeaks belgelerine dayandırarak verdiği haberde, CIA'in NSA desteğiyle Fransa'da 2012 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.

Business HT'de yer alan habere göre CIA, 2012'deki seçimde Fransa'daki siyasi partilerin ve adayları teknik takibe aldı. Ayrıca, CIA eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2012 yılında yeniden seçimi kazanamayacağı tahmininde bulundu.

"Gizli görüşmeler kayda alındı"

Bu noktada da Sarkozy’nin danışmaları ile gizli görüşmeleri ile diğer adaylarla ilgili yorumlarının kayıt altına alındığını gösteren belgelerin adı geçti.

"Seçim planları ABD'ye raporlandı"

Sarkozy’nin partisi içinde stratejik planlara yönelik yorumlarında ABD’deki siyasi karar mekanizmalarının seçim sonucunu değerlendirmeleri için rapor haline getirildiği belirtiliyor.