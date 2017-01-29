Fransa Cumhurbaşkanı'ndan, Trump'a 'popülizm' eleştirisi

Akdeniz’e kıyısı bulunan Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Portekiz’in başkenti Lizbon’da biraraya geldi.

Görüşmede Euro Bölgesi’ndeki artan borçlanma maliyetleri, düşük ekonomik büyüme, güvenlik, mülteci sorunu ve Avrupa’da yükselen popülizm gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi.

Hollande, “Amerika Birleşik Devletleri’nden radikal popülizmin teşvik edildiği, hatta artık Avrupa fikrinin olmaması, bir daha bir araya gelinmemesi, mültecileri kabul etmememiz, iklimle ilgili anlaşmaları yeniden sorgulamamız ve korumacı olmamız yönünde açıklamalar duyuyoruz. Avrupa korumacı değil. Avrupa kapalı da değil. Avrupa, değerleri ve ilkeleri olmayan bir yer de değildir” ifadelerini kullandı.

Güney Avrupa Zirvesi

İlki 2016 yılında Yunanistan’da düzenlenen Güney Avrupa Zirvesi, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Malta, Kıbrıs ve Portekiz liderlerini bir araya getiriyor.

Bu arada 7 ülkeden beşinde sol partiler iktidarda bulunuyor.

Öte yandan liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi ile sona eren zirve, başta Almanya olmak üzere Birlik içerisindeki diğer kuzey ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor.