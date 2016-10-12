Fransa Cumhurbaşkanı: Türkiye OHAL'e rağmen hukuk devletinin gereğini yerine getirmeli

Türkiye’nin “Onlarda da OHAL var, uzatıyorlar” diyerek örnek gösterdiği Fransa’nın Cumhurbaşkanı François Hollande’dan Türkiye’ye uyarı geldi. Avrupa değerleri için Avrupa Konseyi’nin (AK) önemini vurgulayan Hollande, “Türkiye 15 Temmuz gecesi bir darbe yaşadı. OHAL ilanına rağmen hepimizi birleştiren ortak ilkelere saygı duymak, hukuk devletinin gereğini yerine getirmek zorundadır” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) konuğu olan Hollande ülkesindeki OHAL çerçevesinde ev aramalarının yapılabildiğini, evden çıkış yasağı konulduğunu belirtirken, “Ama bunlar ancak hakim kararıyla ve parlamentonun denetiminde yapılabiliyor. Bundan (OHAL) en kısa zamanda çıkmaya çalışıyoruz; sürekli olamaz” dedi.