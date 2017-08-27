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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popüleritesi hızla düşüyor

Macron hakkındaki memnuniyet oranının da ağustos ayında 14 puan gerileyerek yüzde 40'a düştüğü açıklandı

27 Ağustos 2017 21:37

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 4 aylık görev süresinde popüleritesinin yüzde 57 oranında düştüğü belirlendi. Macron hakkındaki memnuniyet oranının da ağustos ayında 14 puan gerileyerek yüzde 40'a düştüğü açıklandı.

Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü (ifop) tarafından yapılan araştırma Le Journal du Dimanche gazetesinin bugünkü sayısında yayınlandı.

Araştırmaya göre Macron'a olan destek göreve başladığı mayıs ayından itibaren sistematik bir biçimde puan kaybetmeye başladı. Temmuz ayında 10 puan kaybeden Macron, ağustos ayında ise 14 puan birden kaybederek toplamda yüzde 40'lık desteği muhafaza etti.

Araştırmada, Macron'u başarılı bulan vatandaşların oranındaki hızlı düşüşe vurgu yapılırken, son dönemde ilk defa bir cumhurbaşkanının bu oranda destek kaybettiği belirtildi.

Göreve gelişinden itibaren 4 aylık bir sürede araştırmaya katılanların yüzde 57'sinin desteğini kaybeden Macron'un durumunu önceki cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile karşılaştıran gazete, aynı dönemde Hollande'ın destek oranının yüzde 54, Sarkozy'nin ise yüzde 69 olduğunu hatırlattı.

Ifop Genel Müdür Yardımcısı Frederic Dabi, Cnews kanalında yaptığı değerlendirmede "Bu sonuçlar Macron için bir dönüm noktasına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Dabi, Fransız sağının güçlü isimlerinden Alain Juppe'nin hafta sonu yakın ekibini Bordeaux'da topladığına dikkati çekerek, "Juppe'nin kurmaylarını ile bir araya toplama kararı önemli" ifadeleriyle Macron'un 100 gününün değerlendirildiğini ve sonuçlarının masaya yatırıldığını kaydetti.

Aynı dönemde Başbakan Edouard Philippe'in beğenilirlik oranı da 9 puan birden gerileyerek yüzde 56'dan yüzde 47'ye düştüğü belirtildi.

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