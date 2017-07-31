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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un e-postaları sızdı

Macron 14 Mayıs’ta görevine başlamıştı

31 Temmuz 2017 16:46

WikiLeaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyasına ilişkin olduğunu belirttiği 21 binden fazla ‘doğrulanmış’ elektronik posta arşivini yayınladı. Mart 2009-Nisan 2017 arasını kapsadığı belirtilen arşivin 21 bin 075 adet elektronik posta içerdiği açıklandı.

WikiLeaks, elektronik postaların Macron’un seçim kampanyasına ait olduğunun DKIM (Domain Keys Identified Mail) adlı sistem ile doğrulandığını da vurguladı. WikiLeaks toplam e-posta sayısının 71 bin 848 olduğunu ancak bunlardan sadece 21 bin 075’in ‘doğrulanmış’ olarak işaretlenmiş olduğunu belirtti. WikiLeaks’ten yapılan açıklamada ise geri kalan e-postaların çoğunun da ‘istatiksel örnekleme’ ile doğru olarak kabul edilebileceği söylendi. Macron, Fransa’da 7 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2’inci turunu yüzde 66 oy oranı ile kazanmış ve 14 Mayıs’ta görevine başlamıştı.

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