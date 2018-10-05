Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la poz veren genç, kokain çetesinin lideriyle bağlantılı çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaştığı sırada konuştuğu ve birlikte çektirdikleri fotoğraftaki orta parmak işareti nedeniyle ülkede polemik konusu olan üstü çıplak gençlerden Reaulf Flemming'in bir kokain kaçakçısı çetesinin lideriyle akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı.

Macron'un 2017'de Irma kasırgasının vurduğu Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde üstü çıplak iki gençle çektirdiği pozlar yankısını sürdürüyor.

Gençlerin Cumhurbaşkanı'nın yanında üstleri çıplak durması ve fotoğraf çektirdikleri sırada gençlerden birinin orta parmak hareketi yapması Fransız kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratmıştı.

Hatta cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulunmuştu.

​ Le Parisien gazetesi haberinde gençlerden biri olan 22 yaşındaki Reaulf Flemming'in geçmişi hakkında bazı yeni bilgileri okuyucularına duyurdu.

Flemming Macron'la görüştüğü sırada kanunla sorun yaşadığını ve bir süre hapis yattığını söylemiş, Macron da gence sakin bir şekilde sorunlu geçmişini arkada bırakmasını, adadaki yaraları sarma çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiş ve moral vermişti.

Ancak gazete Flemming'in Güney Amerika ülkesi Guyana'dan gelen kokain pazarını kontrol eden silahlı çetenin liderinin akrabası olduğunu yazdı. Flemming'in 2015'te soygun suçundan tutuklandığı ve 5 yıl ceza aldığı, kısa süre önce de serbest kaldığı belirtildi.