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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Riyad'a sürpriz Lübnan krizi ziyareti

Hariri, Suudi Arabistan'dan canlı yayınlanan konuşmasında, bir suikast planı nedeniyle istifa ettiğini söylemişti

Veliaht Prens Salman ve Emmanuel Macron Riyad&#39;da bir araya geldi.

10 Kasım 2017 10:54

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sürpriz bir Suudi Arabistan ziyaretine başlarken, ziyareti sırasında Lübnan'da istikrarın önemini vurgulayacağını söyledi.

Macron'un sürpriz ziyareti, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, can güvenliğinden korktuğu için görevinden istifa ettiğini açıklamasını izliyor.

Bu durum, Hariri'nin Suudi Arabistan'ın baskısıyla istifa ettiği şüphelerini beraberinde getirdi.

Macron ayrıa, Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun tüm ablukaya almasının ardından Yemen'deki durumu da Suudi liderlerle görüşeceğini söyledi.

Abluka, Yemen'den atılan bir füzenin Riyad yakınlarında vurulmasının ardından geçen pazartesi günü (6 Kasım 2017) başladı.

Suudi Arabistan, saldırıdan İran destekli Lübnanlı Hizbullah örgütünü suçladı.

Suudi Arabistan'a geçmeden kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşan Fransız lider Macron Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile yüz yüze görüşmeler yapacağını söyledi. Macron, "Lübnan'daki istikrarın önemini vurgulayacağım. Benim dileğim tüm Lübnanlı siyasi yetkililerin Lübnan'da özgürce yaşayabilmesi" dedi.

Macron, Hariri ile resmi olmayan temaslarda da bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Hariri, Suudi Arabistan'dan canlı yayınlanan konuşmasında, bir suikast planı nedeniyle istifa ettiğini söylemişti. Hariri ayrıca, Hizbullah'ı suçzlamıştı.

Hariri'nin babası eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005'te çoğu kesimin Hizbullah'ı suçladığı bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Saad Hariri daha sonra herhangi bir açıklama yapmadı, ancak Riyad'daki yabancı diplomatlarla temas halinde olduğu vurgulandı.

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