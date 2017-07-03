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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast hazırlığında bulunan kişi yakalandı

Yakalanan şahıs 2016 yılında "terörü övme" suçundan tutuklandığı da ortaya çıktı.

03 Temmuz 2017 14:03

Fransa'da 23 yaşında aşırı sağcı bir şahsın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Champ Elysees'de yapılacak 14 temmuz Ulusal Törenleri sırasında suikast düzenlemeye hazırlanırken yakalandığı açıklandı. Yakalanan şahış, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

CNNTürk'ün haberine göre, bir video oyunu sitesindeki chat'de, saldırı düzenlemek amacıyla, kalaşnikof aradığını yazınca, diğer oyuncular tarafından polise ihbar edildi.

Polisin evine baskın yaptığı genç, bir mutfak bıçağıyla polisleri tehdit etti. Zanlının arabasında da 2 kesici alet bulundu.

Gözaltında, Cumhurbaşkanı Macron'u öldürerek 'önemli bir politik jest sergilemek' istediğini belirten şahıs, kendisini milliyetçi birisi olarak tanımladı.

"Siyah, Arap, Yahudi ve homoseksüellere karşı da benzer eylemler yapmak istediğini" anlattı.

Yakalanan şahıs 2016 yılında "terörü övme" suçundan tutuklandığı da ortaya çıktı.

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