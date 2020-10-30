Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ülkemiz saldırı altında; asla teslim olmayacağız!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'te üç kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan sonra yaptığı açıklamalarda ülkelerinin "saldırı altında" olduğunu ve "teslim olmayacaklarını" ifade etti.

"Fransa saldırı altında" diyen Macron, " Bugün kilisede üç vatandaşımız öldürüldü, aynı zamanda Suudi Arabistan'daki bir konsolosluğumuza saldırıldı" ifadelerini kullandı.

Macron, "Tekrar saldırıya uğradıysak bunun gerekçesi değerlerimiz, özgürlüğe olan sevgimiz, inanç özgürlüğüne olan bağlılığımız ve teröre boyun eğmeyi kabul etmememiz. Asla teslim olmayacağız. Bugün güvenlik önlemlerimizi artırdık" diye konuştu.

Nice'in üçüncü kez bir terör saldırısına sahne olduğuna dikkat çeken Macron, Fransa'nın "şehrin yanında olduğunu" ifade etti.

Macron, pazar günü özellikle Katolik kiliseler olmak üzere tüm dini yapılarda ek güvenlik önlemleri aldıklarını ve sokaklardaki asker sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını ifade etti.

"Bu saldırılar karşısında tüm vatandaşlarımızı korumak için kararlılığımız devam ediyor" diyen Macron, "Fransa'da tek bir camia vardır, ulusal camia" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre-Dame Bazilikası'nda dün bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Fransa terörle mücadele savcısı Jean-François Ricard, saldırıda bir kadının "kafasının kopma noktasına getirildiğini" ifade etti.

Öre yandan dün Cidde'deki Fransız konsolosluğu saldırıya uğradı.