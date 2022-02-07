Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da savaşı önleyecek bir anlaşmaya ulaşılabilir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukranya'da savaşı önleyecek bir anlaşmanın ulaşılabilir ve Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini gündeme getirmesinin meşru olduğunu belirtti.

Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Macron, Avrupa ülkelerini korumak ve Rusya'yı da memnun etmek için "yeni bir denge gerektiğini" ifade etti.

Journal du Dimanche'a konuşan Macron, Putin'le diyalogun savaşı önlemek için yeterli olacağını umduğunu ve Rus liderin daha fazla konunun ele alınmasına açık olacağını düşündüğünü belirtti.

Pazar akşamı aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile konuşan Macron, Moskova'dan gerilimi düşürmek için tek taraflı adımlar atmalarının beklenmemesi gerektiğini ve Rusya'nın da kendi endişelerini dile getirme hakkı olduğunu belirtti.

Macron, "Avrupalı kardeşlerimizi egemenliği ve barışı savunacak yeni bir denge teklif ederek korumalıyız. Bunu yaparken Rusya'ya saygı göstermeliyiz ve bu büyük ülkenin travmalarını anlamalıyız" dedi.

ABD istihbaratı Ukrayna sınırındaki Rus asker yığınağı ile ilgili raporunda Rusya'nın potansiyel işgal için hazırlıklarını artırdığını ancak Putin'in böyle bir karar verip vermediğinin bilinmediğini ifade etti.