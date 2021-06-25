Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile gerginlik son birkaç haftadır hafifledi

Brüksel'deki AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ile ilgili değerlendirmelerinde Türkiye ile gerginliğin hafiflediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerinde Berlin ile Paris'in Rusya ile AB zirvesi düzenlenmesi önerisinin Doğu Avrupa ülkeleri tarafından reddedildiğini söyledi.

"Türkiye ile gerilim son haftalarda hafifledi" diyen Macron, "Yaz boyunca tetikte olmaya ama aynı zamanda ortak çalışmaya yeniden katılmaya devam edeceğiz" diye devam etti.