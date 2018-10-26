Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suudi Arabistan'a silah satışı sürecek

Avrupa, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrası Riyad’a silah satışını tartışıyor. Almanya cinayet aydınlatılana dek Suudi Arabistan’a silah satışını askıya alıp diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de benzer bir çağrıda bulunmuştu. Ancak bu talep AB’nin ikinci büyük ülkesi Fransa’dan karşılık bulmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Silah satışları ile Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ne alâkası var? Yemen’de olanlarla bağlantısını anlıyorum ama Kaşıkçı ile hiçbir ilgisi yok. ‘Silah satışlarını durdurmalıyız’ demek tam bir demagoji. Bunun Kaşıkçı ile hiçbir ilgisi yok” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise cinayet aydınlatılana dek Riyad’a silah satmayacaklarını yineledi. Merkel, “Bu korkunç olayın arka planının aydınlatılması şart. Ve bu gerçekleşene kadar Suudi Arabistan’a hiçbir silah teslimatı yapmayacağız” açıklamasında bulunmıştu.