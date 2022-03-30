Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyasını Minecraft'e taşıdı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tekrar seçilmek için yürüttüğü kampanyayı sokaklardan sonra sanal ortama da taşıdı. Macron'un ekibi, Fransız liderin mesajlarını gençlere de ulaştırmak amacıyla popüler video oyunu Minecraft'te bir sunucu hazırladı.

Macron'un seçim kampanyası hesaplarından birinde, oyuncuların ulaşabilmesi için ilgili sunucu adresini paylaştı.

Hazırlanan tanıtım videosunda Minecraft sunucusunda Elysee Sarayı'nın inşa edildiği ve etrafa Macron'un kampanya posterlerinin yerleştirildiği görülüyor. Sunucuda Macron'un köpeği Nemo'nun da avatarı bulunuyor

Video, "Minecraft'te de sizinle" notu ile paylaşıldı.