Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekler ile görüşecek

T24

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın işçi ve memur sendikalarıyla bir araya gelecek. Görüşme, saat 10.00'da Elysee Sarayı'nda gerçekleşecek.

Macron, geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli geçen 'Sarı Yelekler' protestosunun ardından işçi ve memur sendikalarıyla bir araya gelecek. Saat 10.00'da Elysee Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmeye beş işçi sendikası (CGT, CFDT, FO, CFE-CGE ve CFTC) ve üç işveren kuruluş (Medef, CPME ve U2P) katılacak.

Görüşmeye Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın yanı sıra Senato Başkanı Gérard Larcher da katılacak.

'Sarı Yelekler'den oluşan bir heyetle dün görüşen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Macron'un yakın zamanda diyaloğu teşvik etmek amacıyla yeni önlemler açıklayacağını söylemişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen 'Sarı yelekler' eylemi, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüşmüştü.

Bugün yayımlanan Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.