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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Şaraba laf söyletmem, günde iki kez içiyorum

Macron, daha önce de ''Şarap teması, Fransız edebiyatı, sineması ve ortak bilincine altın bir sicim gibi nakşedilmiştir'' demişti

24 Şubat 2018 10:24

Fransa'da sağlık bakanının şarabı diğer alkol türleri kadar sağlığa zararlı ilan eden açıklaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepkisine neden oldu. Macron, şarabın diğer kuvvetli alkol türleriyle aynı kefeye konmasına müsaade etmeyeceğini söylerken 'milli içkiden' günde iki kez içtiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, perşembe günkü basın toplantısında bir konuya giren Macron ''Tüm toplumun sağlığı devasa bir tehditle karşı karşıya'' diyerek gençlerin gitgide daha az şarap, ama daha çok kuvvetli alkol ya da bira içtiğinden yakındı.

'Geleneksel Fransız içkisinden' günde iki kez içtiğini belirten Macron, şarabın diğer kuvvetli alkol türleriyle aynı kefeye konmasına ve alkol-tütün yasasını daha sıkılaştıran değişikler yapılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Sağlık bakanlığına karşı coğrafyacı Jean-Robert Pitt, yazar Bernard Pivo, onkolog David Kaya ve Fransız Akademisi üyeleri de güçlerini birleştirdi. Le Figaro gazetesinde yayımlanan ortak makalede 'Fransız uygarlığının bir parçası olan şarabın günah keçisi yapılmasına son verilmesi' talep edildi.

Macron, seçim kampanyası sırasında da sık sık şarap savunuculuğuna soyunup ''Şarap teması, Fransız edebiyatı, sineması ve ortak bilincine altın bir sicim gibi nakşedilmiştir'' ya da ''Şarap Fransız yemek adabı ve görgü kurallarının ayrılmaz parçasıdır'' gibi açıklamalar yapmıştı.

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