Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya-Ukrayna savaşı uzun sürecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyanın Rusya ve Ukrayna arasında uzun süre devam edecek bir savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın geleneksel tarım fuarında konuşan Macron, ''Size bu sabah itibariyle söyleyebileceğim tek bir şey var; bu savaş uzun sürecek'' dedi.

''Bu kriz uzun sürecek, bu savaş uzun sürecek ve bunun getirdiği tüm krizlerin uzun sürecek sonuçları olacak'' diye konuşan Macron, ''Hazır olmalıyız'' çağrısında bulundu.

Elysee, Macron'un bu öğleden sonra Savunma Konseyi'nin acil olarak toplayacağını belirtti.