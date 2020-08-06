Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyrut'ta: Lübnan için yeni bir siyasi anlaşma teklif edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'ta en az 135 kişinin öldüğü patlamanın ardından destek için Lübnan'a gitti. Macron, Beyrut'ta yaptığı açıklamalarda "Reformlar yapılmazsa, Lübnan acı çekmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

France 24'te yer alan habere göre, Macron, Lübnan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüşecek ve daha sonra patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na giderek arama kurtarma ekiplerini ziyaret edecek.

Macron, Beyrut'ta yaptığı açıklamalarda "Reformlar yapılmazsa, Lübnan acı çekmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. Kendisini karşılayan Beyrutlu vatandaşlar seslenen Macron, "Bugün öğleden sonra Lübnan için yeni bir siyasi anlaşma teklif edeceğim" dedi.

Beyrut Limanı'nda iki gün önce meydana gelen 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Macron, Twitter hesabından "Yarın Beyrut'a giderek Lübnan halkına Fransızların kardeşlik ve birlik mesajlarını ileteceğim" demişti.

Lübnan'a uluslararası destek

Beyrut'taki patlamanın ardından pek çok ülke destek olacakları çağrısında bulundu. Fransa sağlık ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan uçaklar gönderirken Türkiye de tıbbi yardım için ekip göndereceğini açıkladı. Irak yakıt yardımı yapacağını, İran ise gıda yardımı yapılacağını açıkladı. ABD ve Britanya da Lübnan'a destek olacakları çağrısında bulundu.

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