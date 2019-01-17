Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Menbiç'te ABD askerlerinin ölümü IŞİD'in bitmediğini gösteriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Menbiç'te ABD askerlerinin ölümü IŞİD'in bitmediğini gösteriyor. Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız" dedi.

Fransa'nın Toulouse kentinde askerlere seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin, kendilerini stratejik hedefleri olan IŞİD'i yenmekten alıkoymaması gerektiğini söyledi.

Macron, IŞİD'e karşı operasyonlar yürütmek için Suriye ve Irak'taki askeri varlıklarını gelecek yıl da koruyacaklarını belirtti

Menbiç'te yapılan ve ABD askerlerinin öldüğü saldırının, IŞİD'e karşı savaşın bitmediğini gösterdiğini de ifade eden Macron, "Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızı gelecek yıl da koruyacağız" dedi.