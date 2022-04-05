Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kylian Mbappe için devrede

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalıp kalmayacağı Fransa için bir devlet meselesi haline geldi.

Fransız gazeteci Romain Molina'ya göre, Emmanuel Macron yıldız futbolcu için Real Madrid iddiaları gün geçtikçe artan Mbappe'yi kalmaya ikna etmek için devreye girdi. Seçim kampanyasının ortasında olan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin en büyük yeteneğinin Ligue 1'den ayrılmamasını istiyor.

Macron'un yanı sıra Katar cephesi de Mbappe'nin kalış süresini uzatmak için çalışıyor. Haberde Katar Emirinin, yıldız futbolcuyla kişisel temas halinde olduğu belirtildi.

PSG'nin de sahibi olan Qatar Sports Investments, Mbappe'yi kulübün en çok kazanan oyuncusu yapmak için tüm finansal çabaları ortaya koymaya hazırlanıyor.

Kylian Mbappe ne dedi?

23 yaşındaki futbolcunun son demeci, Paris'te umutla bekleyenleri heyecanlardı.

Transfer konusunda henüz karar vermediğini dile getiren yıldız futbolcu, "Herkes biliyor ki kararımı henüz vermedim. Düşünüyorum çünkü yeni unsurlar var. Kararımı vermiş olsaydım söylerdim ve kabul ederdim. Saklamama gerek yok. Ancak verebileceğim en iyi kararı vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mbappe ayrıca, "PSG'de kalma ihtimalin var mı?" sorusuna ise "Evet, elbette" yanıtını verdi.