Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail sömürgesinin artması şiddeti besliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın İsrail ile güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Macron, İran nükleer anlaşması konusunda İsrail ile aynı fikri paylaşmadıklarını belirtti.

Macron, İsrail'in güvenliğinin Fransa'nın öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

"İran'ın balistik aktivitelerini daha fazla kontrol etmek için İsrail ile diyalog devam etmeli" diyen Macron, Rivlin'e Suriye topraklarından İsrail'e yapılan saldırı ile ilgili endişelerini aktardığını dile getirdi.

Suriye'deki savaşın bitmesi için Birleşmiş Milletlerin himayesinde siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Macron, İsrail ile Filistin arasındaki sorunun sahada çözülebileceğini belirtti.

"İsrail sömürgesinin artması çözümü tehlikeye sokuyor"

Macron, İsrail ile Filistin arasındaki soruna ilişkin, "(İsrail) Sömürgenin giderek artmasıyla (İsrail ile Filistin arasındaki) bu çözüm tehlikeye giriyor ve şiddeti besliyor." dedi.

Rivlin ise konuşmasında İran'ın balistik aktivitelerinin bölgede tehlike yarattığını belirtti.

Orta Doğu'da istikrarın İsrail için önemli olduğunu savunan Rivlin, Fransa ile ilişkileri güçlendirmek istediğini bildirdi.