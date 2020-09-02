Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Irak'ın karşı karşıya olduğu en zorlu sınav dış müdahale

T24 Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın karşı karşıya olduğu en büyük sınavın dış müdahale olduğunu ifade etti.

Macron, ülkesinin Irak'a IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı Berham Salih'le bir basın toplantısı düzenleyen Macron, "Irak'a destek vermek için buradayız ve desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Iraklı yetkililerin ülkenin tam egemenliğini sağlamak için çalışmalara devam etmesi gerektiğini söyleyen Macron, dış müdahalenin hükûmetin çabalarını boşa çıkarabilieceğini ifade etti.

Macron daha önce Irak'a Birleşmiş Milletler ile birlikte ülkenin egemenlik sürecini destekleyecek bir girişim başlatmak için gittiklerini dile getirmişti.