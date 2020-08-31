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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

31 Ağustos 2020 16:13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, çarşamba günü Irak’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan’daki temaslarının ardından bir günlük resmi ziyaret için çarşamba günü Irak’a gidecek. Macron, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi olacak. 

Irak hükûmetinden iki kaynak Macron'un ziyaret planını doğruladı. Bir kaynak da AFP'ye yaptığı açıklamada, “(Macron) Irak başbakanı ve cumhurbaşkanıyla görüşecek, bir dizi siyasi aktörle görüşmeler yapmayı umuyor” dedi.

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