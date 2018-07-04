Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'göçmen kayıt merkezleri' için Afrika'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Kuzey Afrika'da kurmayı planladığı göçmen kayıt merkezleri projesinin, söz konusu ülkelerin önderliği olmazsa işlemeyeceğini söyledi.

Nijerya'ya yaptığı gezi sırasında BBC'ye konuşan Macron, birçok Afrika ülkesinin, bu yerlerin çekim merkezi olmasından endişe duyduğunu da belirtti.

Henüz hiçbir Afrika ülkesi söz konusu merkezlerin inşasını kabul etmiş değil.

Afrika kökenli göçmen sorununu, "kıtadaki plansız nüfus artışına" bağlayan Macron, Avrupa'nın bu problemle on yıllar boyunca uğraşmak zorunda kalabileceğini de söyledi.

41 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı, benzer sözleri daha önce de dile getirmiş, bazıları bu sözleri "sömürgeci söylemin tekrarı" olarak değerlendirmişti.

Emmanuel Macron, AB'nin Afrika ülkeleri adına karar alamayacağını da belirttiği konuşmasında, "Birkaç Afrika ülkesi katılsa, proje, uçarak hayata geçirilir." dedi.

Macron, göçmen sorunu konusundaki önceliğini, insanların "delice riskler" alarak Avrupa'ya ulaşma düşüncesinden vazgeçirmek olarak da tanımladı.

Geçen hafta uzun süren görüşmeler sonunda Brüksel'de bir anlaşmaya varıldığı açıklandı ancak o zamandan bu yana yapılan açıklamalar, AB ülkeleri arasında, yeni planın nasıl işletileceği konusunda keskin görüş ayrılıkları olduğunu gösteriyor.

Üzerinde anlaşıldığı açıklanan önlemler şu şekilde:

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, bu anlaşmanın açıklandığı geçen hafta içinde iki ayrı olayda 100'den fazla kişi boğularak hayatını kaybetti. Göçmenlere ait bir botta yer alan bir diğer 100 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.

Örgütün açıkladığı verilere göre, bu yıl içinde binden fazla kişi Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü.

2015 yılında Avrupa'ya bir milyon göçmen ulaşmıştı. Bu yıl ise bu rakam 56 bin olarak açıklanıyor.