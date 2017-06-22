Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esad'ın alternatifi yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yerine geçecek meşru bir halef görmediğini ve ülkede altı yıldır devam eden iç savaşın bitmesi için Esad'ın gitmesinin Fransa için artık önkoşul olmaktan çıktığını söyledi.

Sekiz Avrupa gazetesine Çarşamba günü bir mülakat veren Macron, Esad'ın Suriye halkının düşmanı olduğunu kabul etmekle beraber, Fransa'nın düşmanı olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı, Paris'in önceliğinin terörist gruplarla savaşmak olduğunu ve Suriye'nin başarısız bir devlet konumuna düşmemesini arzuladıklarını vurguladı.

Macron, "Çizgilerim net: İlk olarak tüm terör gruplarıyla sonuna kadar savaş. Onlar bizim düşmanımız ve ortadan kaldırmak için herkesin, özellikle de Rusya'nın işbirliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri bir önceki Fransız yönetimi ile birebir karşıtlık oluşturuyor ve Moskova'nın Esad'a alternatif olmadığı görüşüne daha yakın bir duruş sergiliyor.

Başarısız devlet

Macron'un ikinci çizgisi ise Suriye'nin, devlet kurumlarının tamamen iflas ettiği başarısız bir devlet konumuna düşmemesi.

Bugüne kadar Suriyeli muhaliflere destek veren Fransa, ülkedeki çatışmaların BM Güvenlik Konseyi kararları üzerine inşa edilen güvenilir bir siyasi geçiş süreci ile bitirilmesini savunuyor. Paris, BM güdümündeki barış görüşmelerinin ülkede savaşan taraflar arasında yürütülmesinden yana.

Ancak Macron'un hem cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimlerinde gösterdiği büyük başarı Paris'in Suriye konusundaki tutumunu gözden geçirmesine imkân veriyor.

"Diplomatik ve siyasi bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sorunu sadece askeri yollardan çözemeyiz" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, BM'nin bu konuda nasıl bir rol sahibi olması gerektiğine değinmedi.

Rusya ile yakınlaşma

Öte yandan mülakat sırasında Rusya ile ilişkilere de değinen Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esad arasındaki dostluğun "sarsılmaz" olmadığını düşündüğünü söyledi.

Putin için sözlerine devam eden Fransa Cumhurbaşkanı "Terörle mücadele ve Suriye'nin başarısız bir devlet konuma düşmesine engel olma şeklinde iki takıntısı var. Suriye ile ilgili ortak görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni budur" dedi.

Bu anlamda Suriye'de çözüm için Rusya ile çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Macron, kabul etmeyecekleri tek durumun ülkedeki kimyasal silah kullanımı olduğunu söyledi.

Fransa 4 Nisan'da silahlı muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığını iddia etmiş ve sorumluluğu Suriye rejimine yüklemişti.

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Reuters/ÇÖ/GA