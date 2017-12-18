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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esad, kendi halkı ve uluslararası hukuk önünde hesap verecek

"Beşar, Suriye halkının düşmanı, benim düşmanım ise IŞİD"

18 Aralık 2017 03:13

Göreve geldiği günden beri ikici kez ulusal televizyonda gündeme dair soruları yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki iç savaşa ilişkin açıklama yaptı. Şubat ayı sonuna kadar savaşın biteceğini söyleyen Macron, "Geçiş döneminde Esad muhatap alınacak. Ancak sonrasında sonrasında işlediği suçlar için kendi halkı ve uluslararası hukuk önünde hesap verecek" dedi.

Macron, Fransız 2. Kanalı'nda katıldığı özel yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Göreve geldiği haziran ayından bu yana ikinci kez ulusal televizyona çıkan Macron, uluslararası arenada yeni bir liderliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

'Savaş şubat sonuna kadar kazanılacak'

Programda Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmelere de değinen Macron, "Suriye'deki savaşın şubat sonuna kadar kazanılacağını, Beşşar Esad'ın görevde olacağını, kendisiyle ve temsilcileriyle irtibatın devam edeceğini" ifade etti. 

Suriye'de Esad'ın varlığının, savaşı kazanan taraflardan olan Rusya ve İran'ın korumasında olduğu için devam edeceğini aktaran Macron, "Beşşar, Suriye halkının düşmanı, benim düşmanım ise IŞİD" ifadelerini kullandı.

Macron, Esad'ın işlediği suçlar nedeniyle kendi halkı ve uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini belirterek, "Gelecek ayın başında Fransa'nın, öne çıkmasını beklediği süreçte, Beşşar'ın taraftarları olacak fakat bunun yanında ve özellikle Suriye muhalefetinin tüm temsilcilerini de görmeyi diliyorum. IŞİD'in değil, Beşşar'ın yüzünden ve güvenlik kaygısıyla ülkelerini terk edenler de dahil" dedi.

Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun uluslararası koalisyon çerçevesinde Eylül 2015'ten bu yana devam eden Suriye operasyonunu sona erdireceğini kaydetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklama ile Suriye'nin IŞİD'den temizlendiğini duyurmuştu.

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