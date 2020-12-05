Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın kendisine "bela" demesine yanıt verdi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erdoğan hükûmeti ile özgürlüğü seven Türkiye halkını ayrı tuttuğunu" ifade etti.

Fransız internet sitesi Brut'un canlı yayınına konuk olan Macron, polis memurlarına daha çok koruma sağlayan ve İslamcı gruplar üzerindeki baskıyı artıran savunma tasarısını savundu.

Bu tasarının "polisi korumak için basın özgürlüğünü kısıtlamak istediği" iddialarını kabul etmediğini ifade eden Macron, "Bu büyük bir yalan. Biz Türkiye veya Macaristan değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma namazından sonra yaptığı "Macron Fransa’nın başına bela. Macron ile Fransa aslında çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun" değerlendirmesine de değinen Fransız lider, "Ben saygıya inanırım. Bence liderlerin birbirine hakaret etmesi kullanılacak bir yöntem değildir" diye konuştu.

"Erdoğan Türkiyesi'ne karşı da ifade özgürlüğünün savunulması gerektiğini" ifade eden Macron, Türkiye'nin "özgürlükçü" bir halka sahip olduğunu ve onları "Erdoğan hükûmetinden ayrı tuttuğunu" söyledi.

Macron, "Fransa'nın İslam ile bir problemi yok. Biz hep diyaloga sahip bir ülke olduk. Ancak biz cumhuriyetimizi din ve devletin ayrı tutulması ilkesi üzerine kurduk" değerlendirmesinde bulundu.