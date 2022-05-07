Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee'deki ikinci dönemi için yemin etti

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24 Nisan'da yapılan ikinci tur seçimlerinde Marine Le Pen'i geçerek tekrar Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndaki ikinci dönemi için yemin etti.

Elysee Sarayı'nda George Frideric Handel eserlerinin çalınmasını ve resmi sonuçların okunmasını dinleyen Macron, "tekrar seçilmesinin temel bir demokratik rönesansa işaret ettiğini" ifade etti.

Macron törende kısa tuttuğu kabul konuşmasında, "Savaşın tekrar Avrupa topraklarına dönmesinden pandemi ve ekolojik krize, Fransa'nın böyle sorunlarla karşı karşıya kaldığı az dönem oldu. Fransız halkı gelecek için açık bir proje seçti: Avrupa bağımsızlığı projesi ile bilimsel, sosyal ve ekolojik ilerleme" ifadelerini kullandı.

500 kişinin katıldığı törende Macron, "Fransa en iyi yüzünü en zor zamanlarda gösterir. Çağın değiştiği bu günlerde geleceğe giden yolu birlikte belirlemeliyiz" dedi.

Konuşmasından sonra Macron, aralarında eski Fransa cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande'nin de bulunduğu konuklarla el sıkıştı.

Macron'un gelecek günlerde kabinede yapacağı değişiklikleri kesinleştirmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsü, bu değişikliklerin Macron'un ikinci dönemi 13 Mayıs'ta resmen başlayana kadar açıklanmayacağını duyurmuştu.