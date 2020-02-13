T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ulusal Libya Ordusu lideri Hafter'e davet

Macron, Hafter'in Fransa'yı ziyaret etmesi için resmi davet sundu

13 Şubat 2020 07:04

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan silahlı güç Ulusal Libya Ordusu'nun lideri Halife Hafter'i ülkesine davet etti.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti. 

ETİKETLER

fransa cumhurbaşkanılibyaemmanuel macronhalife hafterdavet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24