Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye açıklaması: Avrupa Birliği ülkelerinin egemenliğini korumak zorundayız

T24 Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkelerinin egemenliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Macron, Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği Konseyi zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulunurken Fransız lider, "Avrupa Birliği ülkelerinin egemenliğini korumak zorundayız" diye konuştu.

Macron, zirvede verilecek tavizlerle AB'nin bütçe anlaşmazlığını da aşacağını düşündüğünü ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metinde, Türkiye'de kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlanırken, yaptırımlarla ilgili daha sert adımların Mart ayına erteleneceği görüldü.