Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe paylaşım: Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulunarak Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

Korsika'da yapılan Med7 zirvesine göndermede bulunan Macron, diyalogun "iyi niyetli" bir şekilde tekrar açılması gerektiğini ve Avrupa Parlamentosu'nun da bu yönde çağrı yaptığını ifade etti.

Macron Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" yazdı.