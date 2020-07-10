Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e çağrı: Batı Şeria'yı ilhak etmeyin!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak etme planından vazgeçme çağrısında bulundu.

Elysee Saray'ından yapılan açıklamada Macron'un, konu hakkındaki düşüncelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon konuşmasında bildirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Macron, böyle bir hamlenin uluslararası hukuku ihlal edeceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini yokuşa süreceğini söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve İsrail yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, 'barış planının' ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.