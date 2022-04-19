Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Buça katliamından sonra Putin'le diyaloğumuz durdu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Kiev'in çevresindeki bölgelerde ceset ve toplu mezarların bulunmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasındaki iletişimin durduğunu söyledi.

Pazartesi günü France 5 televizyonuna konuk olan Macron, "Buça ve diğer kasabalarda keşfettiğimiz katliamların ardından savaş başka bir yöne gitmeye başladı. O yüzden bu tarihten beri Putin'le konuşmadım; ancak ileride konuşmaya kapım kapalı değil" dedi.

Bazı Avrupa liderlerinin yaptığı gibi neden Kiev'e gitmediği sorulduğunda Macron, "Eğer Kiev'e gideceksem yanımda kullanışlı bir şey götürmeliyim, sadece desteğimi göstermek için gitmemeliyim" dedi ve savaşın başlamasından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile yaklaşık 40 kez telefonda görüştüğünü belirtti.

Macron, "Kiev'e gideceksem fark yaratmak için olacak" dedi.

Fransa lideri, savaşın başlamasının ardından Putin'le sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.