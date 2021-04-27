Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'uyarı mektubu' gönderen askerlere cezai yaptırımlar geliyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı kaleme alınan uyarı mektubuna imza koyan askerlere cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor. Geçen cuma yayınlanan mektuba karşı pazar günü tepki veren Savunma Bakanı Florence Parly, 20 general, muvazzaf subay ve bine yakın askere ceza verilmesini istediğini açıkladı.

Macron'a yazılan ve aşırı sağcı bir internet haber sitesinde yayınlanan mektupta askerler, Macron'a iç savaş uyarısı yapmış, bu duruma karşı alınacak politikalara "destek" vermeye "hazır" olduklarını açıklamıştı.

Euronews'in haberine göre; geçen pazar "sorumsuzlukla" itham ettiği askerlerin bu hareketi hakkında France Info radyosuna konuşan Bakan Parly, yapılanların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Yedek askerlik ödevini ihlal eden tüm askerler konusunda tabii ki yaptırımlar öngörülüyor" diyen Parly, "Ben de bu yüzden genelkurmay başkanına yedeklik statüsünde bulunurken imza atan askerler hakkında askerliğin gerektirdiği cezaların uygulanmasını istedim" açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanı Parly ayrıca imza atan emekli generallerin de yedeklik ödevleri dolayısıyla cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Parly pazar günü yaptığı açıklamasında da askerlerin görevinin siyasete karışmak değil Fransa'yı ve Fransızları korumak olduğunu söylemişti.

Mektubun yayımlanmasının ardından aşırı sağcı lider Marine Le Pen askerlere destek vermiş ve 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlikte "mücadele" verme çağrısında bulunmuştu.