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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı: İslam'la ilgili bir sorun var, buna şüphe yok

"Asıl sorun İslam'ın, cumhuriyetin içinde bir din olarak ortaya çıkması"

14 Ekim 2016 17:52

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede "İslam ile ilgili bir sorun olduğunu" söyledi. DHA'nın haberine göre, Hollande, Le Monde gazetesine verdiği mülakatlardan oluşan bir kitapta "İslam dini karşısında duruşunuz nasıl olacak?" şeklindeki bir soruyu, "İslam'la ilgili bir sorun var. Buna şüphe yok. Çünkü İslam daha fazla yer ve tanınma talep ediyor" şeklinde yanıtladı. 

Fransa'da İslam ve Müslümanlarla ilgili görüşlerini dile getiren Hollande, "İslam'ın kendisi değil tehlike oluşturan. Asıl sorun teşkil eden, İslam'ın, Cumhuriyet'in (Fransa) içinde bir din olarak ortaya çıkması. Müslümanlar radikal eylemleri kınamazsa ve imamlar cumhuriyet karşıtı davranışlarda bulunursa bu durum da sorun oluşturabilir" ifadesini kullandı. 

Başörtüsüne ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Hollande, Fransa Cumhuriyeti'nin sembollerinden kadın figürü Marianne'a göndermede bulunarak, "Bugünün başörtülü kadını yarının Marianne'ı olacaktır. Eğer onun gelişmesi için şartları sağlarsak, başörtüsünden kurtulacak ve dindar kalarak bir Fransız kadını olacak" ifadelerini kullandı. 

Hollande, geçen ay başkent Paris'te düzenlenen "Teröre karşı demokrasi" sempozyumunda, "Radikallerin provokasyonları ile yapılan baskılar sonucu Cumhuriyet'in sınırlarının test edilmesine izin vermeyeceğim. Başarmamız için gereken şey, 'Fransa İslamı'nın inşasıdır" demişti. 

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