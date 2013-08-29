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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Politik çözüm için her şey yapılmalı

Hollande, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmed Cerba ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada 'politik çözüm'e vurgu yaptı

29 Ağustos 2013 17:16

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Akdeniz’e "Şövalye Paul" isimli son teknolojiyle donatılmış modern fırkateynini göndermesine rağmen, yaptığı açıklamalarda "poliltik çözüm"ü ön plana çıkardı.

Önceki gün ‘operasyona hazır olduklarını’ kesin dille açıklayan Hollande, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmed Cerba ile görüşmesinin ardından "Politik çözüm için her şey yapılmalı" dedi.

Hürriyet gazetesinden Arzu Çakır Morin'in haberine göre, Elysee Sarayı’nda Suriyeli muhaliflerin en büyük örgütü ve Fransa’nın "Suriye halkını temsil eden mutahap" kabul ettiği Suriye Ulusal Konseyi SUK Başkanı Cerba ile görüşmenin ardından Hollande, "Suriye halkının ne yaşadığının ve acısının farkındayım. Suriye’de politik bir çözüm için her şey yapılmalı. Koalisyon, ordusuyla alternatif güç olmalı. Uluslararası toplum da, kimyasal katliama kadar tırmanan şiddetin durdurulması kapasitesini güçlü bir şekilde göstermeli" diye konuştu. SUK’a her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Hollande’ın, "politik, diplomatik, materyal ve insani yardımı" dile getirmesine rağmen, salı gününün aksine "askeri yardım" ifadesini tekrarlamadı.

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