Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Irak'ta

Fransa Cumhurbaşkanı, IŞİD ile savaşan Fransız askerlerini ziyaret etmek ve Iraklı yetkililerle görüşme yapmak için Bağdat’a gitti. Hollande Irak’ta terörle mücadelenin kendi topraklarında da terörü önleyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Bağdat'a 2014'ten sonraki ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak olan Hollande'ın ziyarete Bağdat yakınlarında Irak Terörle Mücadele Birimi'ne eğitim veren Fransız askerlerinin kaldığı bir üsle başladığı bildirildi.

Hollande üste yaptığı açıklamada, "Burada Irak'ta terörizme karşı önlem almak kendi topraklarımızda da terör eylemlerini engeller” dedi.

Savunma Bakanı da Irak'ta

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD liderliğinde cihatçılara yönelik koalisyonun operasyonlara başladığı 2,5 yıldan bu yana Irak'ı ziyaret eden en üst düzey yetkili oldu.

Fransa Savuma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile birlikte Irak'a giden Hollande'ın bir günlük ziyareti kapsamında Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle de görüşeceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları ziyaret öncesi, "Hollande'ın ziyarette, IŞİD yenildikten sonra ülkede kalıcı güvenliği sağlama çabalarının devamının, birleşik ve egemen Irak'ta toplumların birlikteliğinin önemini vurgulayacağını” kaydetmişti.

Masum ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı, Bağdat'ta Irak Devlet Başkanı Fuad Masum ile bir araya geldi. Hollande'ın Irak Başbakanı Haydar El İbadi ve Meclis Sözcüsü Salim El Cuburi ile de görüşmesi bekleniyor.

Fransa, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen hava saldırılarına askeri ekipman, eğitim ve Irak ordusuna danışmanlıkla en büyük katkıyı sağlayan ikinci ülke.

Fransa koalisyona katıldığından bu yana, Fransız uçakları bin saldırı düzenledi ve bin 700'den fazla hedef imha edildi.

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AFP, BS/GA