Fransa Cumhurbaşkanı adayı Macron: Reformları gerçekleştirmemiş olsa da Türkiye'ye kapılar kapatılmamalı

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori isimleri arasında yer alan Emmanuel Macron, Ankara’nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabul için gerekli reformları gerçekleştiremediğini ancak buna karşın Türkiye’ye kapıların kapatılmaması gerektiğini söyledi. Macron, Basın ve ifade özgürlüğünün önemine işaret etti.

Cumhuriyet gazetesinden Süleyman Tosunoğlu'nun haberine göre, Fransa’da ilk turu 23 Nisan’da gerçekleşecek seçimler için adaylar arasındaki yarış kızışırken Sosyalist Hollande iktidarında bir dönem Ekonomi Bakanlığı koltuğunda oturan, hükümetin politikalarına tepki gösterip istifa eden eski yatırımcı banker Macron son anketlere göre sürpriz bir çıkış yakalamış durumda. “Yürüyüş” isimli hareketiyle bağımsız aday olarak kampanyasını sürdüren 39 yaşındaki Macron, Cumhuriyet’e konuştu. Türkiye’nin AB’ye girme konusundaki reform şartlarını açıkça yerine getiremediğini kaydeden Macron, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye müzakerelerin ilk başladığı yıllarda önemli reformları gerçekleştirdi. Ancak son yıllarda pek uğraş vermiyor. Fakat her ne kadar AB’ye üyelik için gerekli reformları hayata geçirmemiş olsa da birliğin Türkiye’ye kapılarını kapatmaması gerek."

Basın ve ifade özgürlüğünün önemine de vurgu yapan Macron, bunun "AB’nin daha da güçlü olması anlamına geleceğini" belirtti. “Daha Avrupalı ve daha güçlü bir AB’nin gerekli olduğu” değerlendirmesini yapan Macron, birliğin sınır kapılarının güvenliğine de dikkat çekti. Daha fazla sınır kontrolü için AB’nin güvenlik teşkilatı kurmasının kaçınılmaz olduğunu savundu. “AB dışında kalan Fransa güçlü olamaz” dedi.

Zorunlu askerlik planı

Öte yandan Reuters’ın haberine göre, Macron dün verdiği bir demeçte Ortadoğu ve Afrika’da İslamcı militanlara yönelik ülkenin denizaşırı operasyonlarının daha güçlendirilmesini istedi. ABD ve Rusya’nın siyasetlerine eleştiride bulunarak dünyanın Soğuk Savaş’la kıyaslanabilir bir türbülans dönemine girdiğini savundu. Ülkede her yıl yaklaşık 600 bin gencin zorunlu askerliğe alınması yönündeki çıkışı ise dikkat çekti. Britanya’nın çıkış kararıyla AB’nin geleceğine ilişkin tartışmalar alevlenirken aşırı sağ, popülist cephenin oylarını artırmasıyla Avrupa’nın gözü Fransa ve eylülde Almanya’da yapılacak seçimlere çevrilmiş durumda. Fransa Anayasa Konseyi dün ilk tur seçimlerine katılımları için 11 adayın isminin onaylandığını duyurdu. Son anketler ilk turun başa baş adaylarını aşırı sağcı Ulusal Cephe’den Marine Le Pen ile Macron olarak gösteriyor. İkinci turun galibi olarak ise Macron’un ipi göğüsleyebileceği yorumları yapılıyor. Merkez sağın adayı Francois Fillon’a destek ise eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağladığı iddialarıyla düşmüş durumda.